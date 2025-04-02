Стал известен первый четвертьфиналист Кубка Гагарина

«Локомотив» обыграл «Торпедо» в четвертом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой гостей со счетом 2:1. В составе железнодорожников шайбы забросили Александр Радулов и Рихард Паник. У гостей отличился Владислав Фирстов.

«Локомотив» одержал четвертую подряд победу в серии (4-0). Таким образом, команда из Ярославля стала первым четвертьфиналистом Кубка Гагарина.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является магнитогорский «Металлург». В финальной серии команда оказалась сильнее «Локомотива».