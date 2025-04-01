Кузнецов назвал уникальное качество Овечкина

Нападающий петербургского СКА Евгений Кузнецов в эфире «Матч ТВ» сказал, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин обладает уникальным чутьем, которое позволяет ему выступать на самом высоком уровне.

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В воскресенье 39‑летний Овечкин забил 890‑й гол в регулярных чемпионатах НХЛ, поразив ворота «Баффало» (5:8). Снайперский рекорд в регулярных чемпионатах лиги принадлежит Уэйну Гретцки (894).

— У него есть чутье как открыться, где ускориться или остановиться. Все великие хоккеисты играют не по шайбе, стараются предположить, где будет шайба, — сказал Кузнецов в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

С учетом плей‑офф у Овечкина 962 гола в НХЛ, по этому показателю он тоже идет вторым в истории лиги после Гретцки (1016).