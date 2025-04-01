Хоккеист из системы «Вашингтона»: «Влюбленный волк – уже не хищник»

Богдан Тринеев из системы «Вашингтона» рассказал, почему ни с кем не встречается.

23-летний форвард «Херши» проводит второй полный сезон в Северной Америке. В текущем регулярном чемпионате на его счету 19 (13+6) очков в 54 матчах.

– Есть ли у вас девушка? Если да, как вы справляетесь с разлукой и поддерживаете отношения?

– Девушки у меня нет, возможно, нет времени, а может быть, судьба меня еще не свела с той единственной.

Но я придерживаюсь правила, что влюбленный волк уже не хищник, поэтому и скитаюсь в одиночестве в этом мире, – сказал нападающий фарм-клуба «Вашингтона» Богдан Тринеев.