Погоня Овечкина за рекордом Гретцки глазами иностранцев

Зарубежные эксперты делятся впечатлениями от игры Александра и верят, что достижение канадца падёт уже в этом сезоне.

© ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Пожалуй, абсолютно все в спортивном мире следят за погоней форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянину достаточно забить ещё четыре гола в девяти оставшихся играх, чтобы сравняться с великим канадцем. Раньше никто и подумать не мог, что кто-то будет столь близок к легендарному событию, но Ови выходит на лёд и доказывает игрой, что готов вписать своё имя в историю. «Советский спорт» связался с иностранными коллегами, чтобы узнать: верят ли журналисты, что Александр добьётся поставленной цели в этом сезоне?

Дэвид Паньотта (Инсайдер НХЛ)

Я пристально слежу за тем, как Овечкин гонится за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов за всю историю НХЛ, и не сомневаюсь, что за этим наблюдает весь мир. С нетерпением жду, когда Александр побьёт рекорд Гретцки, и определённо рассчитываю, что это произойдёт уже в этом сезоне. Я в восторге!

Никто не допускал мысли, что рекорд Уэйна когда-либо падёт. Тот факт, что Овечкин совсем близок к поставленной цели, я считаю, вполне заслуженный. Александр – невероятный спортсмен и хоккеист, и наблюдать за его гениальными действиями на льду – одно удовольствие.

Спорт продолжает развиваться, и скорое установление Овечкиным нового рекорда привлечёт ещё больше внимания к игре. И, надеюсь, привлечёт в хоккей новых болельщиков и молодых спортсменов.

Я имею честь освещать выступления Овечкина с момента его появления в НХЛ. Невозможно отрицать и недооценивать, насколько он талантлив. Я бы сказал, что с точки зрения забитых голов, когда Александр установит новый рекорд, невозможно будет сомневаться, что он – величайший бомбардир и хоккеист, которого когда-либо видел этот вид спорта.

Могу сказать, что Ови сопоставим с другими звёздами в других видах спорта. Его постоянное соперничество на льду с Сидни Кросби, безусловно, сравнимо со спором Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Адриен Гранж (L’Équipe)

Конечно, я слежу за Овечкиным! Каждое утро первым делом проверяю, забил ли Александр за ночь. В L'Équipe мы обычно не так много пишем о хоккее, но сейчас публикуем статью на сайте каждый раз, когда он забивает. Этот рекорд настолько велик, что никто не думал, что он когда-либо будет побит.

Я бы сказал, что у Овечкина есть 80-процентный шанс побить его в этом сезоне. Ему осталось сыграть девять матчей в регулярном чемпионате, и мы видим, что он всё ещё способен делать хет-трики в некоторые вечера. Правда, команда также показывает отличные результаты, так что ему, возможно, придётся немного отдохнуть перед началом плей-офф. Ведь Кубок – это высший приз, даже если ты уже однажды его выигрывал.

Не хочу показаться неуважительным по отношению к КХЛ, но в НХЛ собраны лучшие таланты мира, поэтому это что-то значит во всём мире. Вот почему даже мы, L'Équipe, единственная спортивная газета в стране, которая не очень-то интересуется хоккеем, работаем над тем, чтобы опубликовать материал на весь разворот, когда Овечкин побьёт рекорд.

Что делает этот рекорд таким великим, так это то, что Ови обойдёт Гретцки абсолютно честно и справедливо: в том же количестве матчей и в игре, где правила не претерпели особых изменений. Да, Леброн Джеймс побил рекорд в НБА, но трёхочковой линии не существовало в течение 10 первых сезонов карьеры Карима Абдул-Джаббара. Очень важно гнаться за такими рекордами. Это означает, что наш спорт ещё не достиг своего потолка результативности.

Овечкин будет бесспорно величайшим бомбардиром всех времён. У Гретцки был сезон с 80+ голами, но он не забивал так много в конце своей карьеры, в то время как Ови всегда отличался удивительной регулярностью. Забить больше 30 голов в 39 лет – это просто фантастика!

Тем не менее я думаю, что Александру не хватает одного или двух Кубков Стэнли, чтобы считаться величайшим хоккеистом в истории. Думаю, его всегда будут сравнивать с Сидни Кросби, который выиграл на два Кубка больше и который забил золотой гол в финале Олимпийских игр. Считаю, Александру также не хватает главного титула со своей страной, чтобы войти в клуб обладателей тройного золота и считаться лучшим в истории.

Я знаю, что Ови – большой поклонник Месси, но для меня он – Роналду. Александр так эффективен и в то же время столь эффектен. Помню, когда мы были молодыми с моими товарищами по команде, всегда хотели быть похожими на него. Мы заправляли майку в штаны и прыгали в стекло после забитого мяча, как некоторые дети имитируют празднование Роналду «Siuuu».

Шарль Троньон (Комментатор Canal+)

Я очень внимательно слежу за этим сюжетом: рекорд Гретцки является одним из самых престижных в истории НХЛ и вот-вот будет побит! Думаю, Овечкин не перестанет нас удивлять и побьёт рекорд в этом сезоне. Если Александра обойдут стороной травмы, то у него очень большие шансы.

Мы думали, что при слабой обороне прошлого такой рекорд никогда не будет побит. Уэйн – величайший игрок в истории хоккея, и побить один из его многочисленных рекордов – невероятное событие для мира хоккея. Это привлекает внимание к новым игрокам, на которых может равняться молодое поколение. Также это показатель того, что хоккей развивается, а не стагнирует.

Я считаю, что Овечкин, несомненно, будет считаться величайшим снайпером в истории, когда доберётся до поставленной цели. Что касается звания лучшего игрока в целом, то, думаю, Гретцки остаётся впереди благодаря многочисленным командным и личным титулам и полному доминированию в своей эпохе. Тем не менее Ови, безусловно, войдёт в число величайших. Он достиг своих карьерных целей: выиграл Кубок Стэнли и навсегда оставил свой след в истории спорта.

Если сравнивать Александра с величайшими спортсменами в истории, мне кажется, что Роналду – хороший пример, ведь он – трудяга с исключительным долголетием. Они оба забивают невероятное количество голов и при этом почти ровесники! Овечкина также можно сравнить с Леброном Джеймсом из НБА. Они оба – легенды, обладающие необычайными физическими возможностями для своего возраста. Что касается каких-либо параллелей с другими хоккеистами, здесь не может быть сравнений. Ови – единственный в своём роде!

Ромен Де Бейо (Le Monde)

Я слежу за этой погоней уже много лет, но примерно три года назад происходящее сейчас казалось мне нереальным. До этого я думал, что побить рекорд Гретцки невозможно, в основном из-за возраста Овечкина. Тогда я считал, что Александр не сможет поддерживать темп в 30-40 голов за сезон... Но как же я ошибался. И думаю, что до конца сезона он достигнет своей цели.

Этот рекорд очень важен, и он станет огромным достижением для Ови, когда покорится ему. У Гретцки так много рекордов, и этот казался недостижимым. Больше всего меня поражает тот факт, что Овечкин был стабилен каждый год на протяжении 20 лет. На закате карьеры Уэйна можно было сказать, что он стал менее опасен, чем раньше. И, что невероятно для меня, этого нельзя сказать об Александре. Я видел статистику, что в этом сезоне 18% его бросков – это голы. Это один из лучших показателей в его карьере. Очень удивлён этим! Это показывает, что каждый рекорд может быть побит, а это очень хорошо для конкуренции.

Лично я не могу сказать, что мы сможем называть Овечкина величайшим хоккеистом в истории, когда он обгонит Гретцки. Лучший бомбардир в истории хоккея – да. Это уже здорово, но не совсем то же самое, что и самый великий среди всех. Ови – потрясающий игрок, несомненно, один из лучших. Но чтобы называться величайшим игроком в истории, нужно нечто большее. На мой взгляд, нужно быть более целостным игроком. Ты должен влиять на игру и дух игры. Считаю, другие хоккеисты делали это лучше него. С другой стороны, благодаря Овечкину у нас есть множество потрясающих голов, которые можно пересматривать.

Говоря о каких-то параллелях, это забавно, потому что несколько лет назад я вёл подкаст о хоккее, и у меня был эпизод, посвящённый Овечкину и Кросби. И я сказал, что Овечкина можно сравнить с Криштиану Роналду, а Кросби – с Месси, потому что между ними тоже было такое соперничество. Откровенно говоря, я до сих пор так думаю. У Александра более индивидуальный подход к игре, как у Роналду. В теннисе я бы сказал, что Овечкин – это Надаль, а Кросби – Федерер! Но в конце концов, Ови – это Ови, и то, что он делает сейчас, просто невероятно и немыслимо.

Брис Вуарен (Plan de Match)

Я слежу за успехами Овечкина в погоне за рекордом Гретцки. Оцениваю шансы Александра добиться поставленной цели в этом сезоне в 90-95%.

Это очень важное событие для мира хоккея, потому что никто не побил этот рекорд со времён Гретцки. Это также означает, что российский хоккей очень хорош. Раньше только канадцы были на вершине НХЛ. Но не сейчас. Возможно, в будущем Макдэвид сможет побить этот рекорд. Побитие рекордов – это часть истории. Овечкин выиграл Кубок Стэнли, но мы запомним его, потому что он превзойдёт вечный рекорд Уэйна Гретцки.

На данный момент Ови – лучший в НХЛ. Я бы сказал, что он похож на Роналду, потому что Александр, как и Криштиану, умеет адаптировать свою игру с годами. Это огромный навык!

Что касается шансов Овечкина завоевать Кубок Стэнли с «Вашингтоном» в этом году, мне кажется, их всё-таки нет. По крайней мере, не в этом сезоне. Выглядит слишком трудно, чтобы достичь этой цели.