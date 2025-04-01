СМИ: Вильягра не дебютировал за ЦСКА из-за периода адаптации

Стало известно, почему Родриго Вильягра не дебютировал за ЦСКА.

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"Дело не в повреждении, он полностью здоров. Ему нужно время на адаптацию в новой команде. Надеемся, уже в этом месяце увидим его на поле", - сообщает источник Sport24.

Родриго Вильягра перешел в ЦСКА в зимнее трансферное окно за 3,7 миллионов евро и заключил контракт до конца 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего полузащитника в 5,5 миллионов евро.

После 22-х сыгранных туров команда Марко Николича занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 41-м набранным очком. В 23-м туре чемпионата России ЦСКА примет на своем поле московское "Динамо".