Безумие в плей-офф КХЛ! «Трактор» терпел катастрофу, а затем сокрушил «Адмирал»

Счёт в серии равный – всё начинается сначала.

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Главная сенсация первого раунда Кубка Гагарина – 2025 пару дней назад начала потихоньку зреть на Дальнем Востоке – «Адмирал» в овертайме сломил сопротивление «Трактора» и во второй раз в серии вышел вперёд, оказавшись всего в паре шагов от прохода в следующую стадию. Команда, которая вышла в плей-офф с восьмого места своей конференции, обыгрывала её лидера и не только фаворита этой серии, но и одного из главных претендентов на чемпионство. Практически никто не сомневался, что неуступчивая банда Леонида Тамбиева даст бой челябинцам, но такого развития событий нейтральные и особенно уральские болельщики вряд ли ждали.

На четвёртый матч этого противостояния оба соперника вышли с потерями – в составе «Трактора» отсутствовал Виталий Кравцов, а у «моряков» вне заявки оказался Джек Родевальд. Больше пострадали гости – в атаке у них получалось немногое, а вот хоккеисты «Адмирала» довольно быстро порадовали собственных болельщиков.

Первое же удаление «медведей» вышло им боком: в две минуты хозяева льда не уложились, но через считанные секунды после выхода Владимира Ткачёва из штрафного бокса Либор Шулак бросил от синей – и попал.

Вскоре «моряки» смогли развить успех – Логан Дэй, для которого первая серия плей-офф в России складывается крайне неудачно, в очередной раз за последние дни в не самой сложной ситуации сделал что-то непонятное. Американец, кажется, не рассчитал отскок от борта и проехал мимо шайбы, чем быстро воспользовался главный герой прошлой встречи Никита Сошников. Форвард «Адмирала», в отличие от оппонента, сориентировался довольно быстро и нашёл на дальней штанге Аркадия Шестакова, который успешно замкнул передачу.

«Трактор» сделал попытку быстро вернуться в игру – челябинцы усилиями Григория Дронова воспользовались удалением Семёна Ручкина и показали, что просто так отдавать этот матч они явно не намерены.

Но на первый перерыв команды ушли при преимуществе «Адмирала» в два гола – Иван Муранов после вбрасывания резким броском застал врасплох не успевшего среагировать Зака Фукале и удвоил отрыв владивостокцев.

Что произошло дальше, трудно поддаётся какому-либо объяснению. На второй период вышли как будто бы совершенно другие команды. В первую очередь это касается «Трактора» – гости уже через 36 секунд вновь сократили отставание для минимума благодаря индивидуальному мастерству Максима Шабанова.

А к середине двадцатиминутки счёт уже был равным – «медведи» подловили замешкавшихся соперников на выходе из их зоны и расчертили очень красивую комбинацию, которую точным броском завершил Бадди Робинсон.

На этом подопечные Бенуа Гру не остановились. Более того, «Трактор» только начал заводиться – до ухода в раздевалки в воротах Андрея Мишурова побывали ещё две шайбы. Сперва отличился герой второго матча Артём Блажиевский, а под занавес трети Андрей Светлаков реализовал ещё одно большинство своей команды и создал комфортное преимущество уже для челябинцев.

За 20 минут «медведи» перевернули игру с ног на голову – из 1:3 они сделали 5:3, выиграв второй отрезок со счётом 4:0! От такого удара «Адмирал» уже не оправился. Не помогла даже замена вратаря – Шабанову хватило всего 37 секунд, чтобы заставить заменившего Мишурова Илью Коновалова вынимать шайбу из сетки.

Несмотря на обилие моментов с обеих сторон – хозяева проверили перекладину, гости могли поразить пустые ворота – в этом безумном матче зрители увидели ещё лишь один гол: Владимир Ткачёв установил окончательный счёт встречи, реализовав большинство. 7:3 – «Трактор» сумел перевернуть ход тяжело складывавшегося для него матча и сравнял счёт в серии. В этом противостоянии всё начинается заново.