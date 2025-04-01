ЦСКА сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с минским "Динамо"

Московский ЦСКА дома со счетом 2:1 победил минское "Динамо" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 9 708 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Кирилл Долженков (42-я минута) и Иван Дроздов (47). У проигравших отличился Виталий Пинчук (59).

Счет в серии до четырех побед стал 2-2, пятый матч пройдет 3 апреля в Минске. По итогам регулярного чемпионата минское "Динамо" заняло четвертое место в Западной конференции, ЦСКА - пятое.

В другом матче казанский "Ак Барс" разгромил екатеринбургский "Автомобилист" (7:2), счет в этой серии также стал равным - 2-2.