Хоккеист «Динамо» допустил, что в следующих матчах серии с ЦСКА будут драки

Защитник минского «Динамо» Николас Мелош после поражения от ЦСКА заявил «Матч ТВ», что несмотря на то, что в этой игре ни одной драки не состоялось, в следующих матчах они могут случиться.

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Во вторник «Динамо» в гостях проиграло ЦСКА в четвертом матче серии первого раунда плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 1:2. Счёт в серии до четырех побед равный — 2–2.

— Можно сказать, что где‑то вам не хватило драки, чтобы взбодриться?

— Это плей‑офф. Здесь много физической борьбы. Драк не было, но мы придерживались своего хоккея. Непонятно, помогут ли нам драки, но впереди все может быть, — заявил Мелош «Матч ТВ».

Следующий матч команды проведут 3 апреля, игра пройдет в Минске и начнется в 19:30.

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