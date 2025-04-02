Овечкин забросил 891-ю шайбу

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил шайбу в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинз». Об этом сообщает РИА Новости.

Хоккеист отличился голом в первом периоде матча. Для Овечкина это уже 891-я шайба в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Теперь форвард отстает от лидирующего по этому показателю канадца Уэйна Гретцки на три гола (984).

Перед этим матчем хоккеиста заметили в в баре. Там Овечкин отдыхал вместе со своими одноклубниками.

Ранее в «Вашингтоне» предсказали, что Овечкин забросит еще пять шайб в регулярном сезоне.