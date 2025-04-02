Владимир Соловьев высказался о губернаторе Челябинской области

«Обращаясь к Алексею Текслеру, модератор форума Владимир Соловьев отметил, что результаты, которые показывает экономика Челябинской области, впечатляют», – сообщают в правительстве Челябинской области. Губернатор Алексей Текслер рассказал, что основной упор в регионе делается на традиционные отрасли: металлургию, машиностроение, приборостроение и переработку. Отдельное внимание уделяется оборонной промышленности и внедрению инноваций. По словам Текслера, в регионе действует комплексная стратегия, включающая помощь малому и среднему бизнесу. Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что дочь космонавта Гагарина отметила заслуги губернатора Челябинской области. Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области