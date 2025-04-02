Козлов высказался о поддержке Путина Овечкиным

Козлов о поддержке Путина Овечкиным: «В России это не вызывает споров. Мы любим нашего президента»
Виктор Козлов одобряет поддержку Владимира Путина Александром Овечкиным.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (891), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Овечкин поддерживал Владимира Путина на протяжении своей карьеры. В качестве аватарки в его соцсети используется фото с президентом РФ.
«В России это не вызывает споров. Мы любим нашего президента. Это решение Алекса. Он решил быть на фото с нашим президентом. Это тоже достойно уважения», – приводит слова экс-нападающего «Вашингтона», а ныне главного тренера «Салавата» Виктора Козлова The Athletic.