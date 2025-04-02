Козлов высказался о поддержке Путина Овечкиным

Виктор Козлов одобряет поддержку Владимира Путина Александром Овечкиным.

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Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (891), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Овечкин поддерживал Владимира Путина на протяжении своей карьеры. В качестве аватарки в его соцсети используется фото с президентом РФ.