Козлов о поддержке Путина Овечкиным: «В России это не вызывает споров. Мы любим нашего президента»

Sports.ru

Виктор Козлов одобряет поддержку Владимира Путина Александром Овечкиным.

Козлов высказался о поддержке Путина Овечкиным
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Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (891), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Овечкин поддерживал Владимира Путина на протяжении своей карьеры. В качестве аватарки в его соцсети используется фото с президентом РФ.

«В России это не вызывает споров. Мы любим нашего президента. Это решение Алекса. Он решил быть на фото с нашим президентом. Это тоже достойно уважения», – приводит слова экс-нападающего «Вашингтона», а ныне главного тренера «Салавата» Виктора Козлова The Athletic.
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