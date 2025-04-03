Капитан «Сибири» Сергей Широков может пропустить следующую игру с «Салаватом» из-за травмы

Капитан «Сибири» Сергей Широков может пропустить следующую игру из-за травмы. Как сообщает пресс-служба новосибирского клуба, форвард получил небольшое повреждение в четвёртом матче серии с «Салаватом Юлаевым» (2:1, 2-2).

Пятый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью» пройдёт в Уфе 4 апреля.

39-летний нападающий в четырёх матчах серии с уфимским клубом отметился двумя результативными передачами. Напомним, первые два матча серии в Уфе «Салават Юлаев» выиграл с общим счётом 15:2. «Сибирь» смогла выиграть оба домашних матча и сравнять счёт в серии 2-2.