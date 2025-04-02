Главный тренер «Трактора» прокомментировал победу в матче с «Адмиралом»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал крупную победу в матче серии Кубка Гагарина с «Адмиралом» (7:3, 2-2).

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– Большая победа. 2-2 в серии. Время отдохнуть и готовиться к следующему матчу.

– Что скажете о Блажиевском и других защитниках?

– Он здорово играет. Его первостепенная задача – игра в защите и меньшинстве. Теперь он добавляет к этому и голы и поддерживает атаки, это прекрасно. Благодаря его голу мы повели в счёте, а ещё он забил победный гол в овертайме второго матча. У нас много ребят, которые играли нерегулярно по разным причинам. Сейчас они возвращаются на прежний уровень.

– С чем связываете тот факт, что в первом периоде ваша команда уступала? И готова ли команда к возвращению во Владивосток?

– В наш план не входят поражения в первых периодах, это точно. Кто мог сказать после первого периода, что мы забьём семь голов? Был счёт 1:3, а стал 7:3. Не хотим проигрывать после первых периодов. Всё может измениться в момент.

В плей-офф нет оправданий. Есть расписание – нам нужно быть готовыми. Команда отдохнувшая. У нас нет Кравцова, но команда отдохнувшая. Как только произойдёт стартовое вбрасывание, все будут готовы, – передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.