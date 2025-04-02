Светлана Журова отреагировала на отказ НХЛ аккредитовывать журналистов из России.

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Ранее появилась информация о том, что НХЛ запретила аккредитовывать русских журналистов на матчи «Кэпиталс» в апреле.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (891), уступая лишь Уэйну Гретцки (894). Ему нужно забросить 4 шайбы, чтобы побить рекорд. «Кэпиталс» проведут еще 8 матчей в регулярке-2024/25.