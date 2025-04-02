СКА в родных стенах в овертайме проиграл «Динамо»

СКА дома проиграл московскому «Динамо» в четвертом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:5 (1:3, 0:0, 3:1, 0:0, 0:1). Счет в серии — 1:3. Победная шайба на счету Макса Комтуа.

В основное время СКА отыграл отставание в две шайбы.

После 4-й заброшенной «Динамо» шайбы нападающий петербуржцев Евгений Кузнец направился в раздевалку.

За 7 минут до конца 3-го периода главный тренер хозяев Роман Ротенберг заменил вратаря 6-м полевым игроком.

На пятой минуте овертайма Марат Хайруллин не реализовал буллит, назначенный за сдвиг ворот. Форвард СКА пробил мимо ворот.

Следующий матч в серии состоится 4 апреля в Москве.