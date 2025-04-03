Овечкин лишил Гретцки еще одного рекорда

Российский нападающий Александр Овечкин стал обладателем еще одного уникального рекорда НХЛ.

В матче против "Каролины" Овечкин забросил шайбу на последней минуте второго периода, реализовав большинство. Этот гол стал для него 99-м, который он забил на заключительной минуте периода или овертайма за карьеру.

По этому показателю россиянин превзошел еще одно достижение канадца Уэйна Гретцки, у которого было 98 шайб.

Александр Овечкин высказался об антирекорде «Вашингтона» в текущем сезоне

Всего на счету Ови стало 892 гола, и он всего на два точных броска отстает от рекорда канадца по числу шайб, заброшенных в регулярных чемпионатах НХЛ.