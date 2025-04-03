Овечкин раскрыл причины поражения от «Каролины» в НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что команда проиграла »Каролине Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата из-за плотного графика. Его слова приводит официальный сайт НХЛ.

© Газета.Ru

«Разумеется, мы знали, что игра будет тяжелой и скоростной. Просто это второй матч за два дня. Во втором периоде мы поняли, что нам нужно делать, но, к сожалению, забили только один гол», — заявил Овечкин.

Россиянин забросил единственную шайбу «Кэпиталз» в выездной встрече с «Каролиной». Сама игра закончилась убедительной победой «ураганов» со счетом 5:1. Дублем в составе победителей отметился забросивший победную и последнюю шайбы форвард Джексон Блейк. Также отличились Шон Уокер, Сет Джарвис и Логан Станковен.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

До повторения рекорда Уэйна Гретцки по результативности 39-летнему капитану «Вашингтон Кэпиталз» остается всего два точных броска.

«Вашингтон» занимает первое место в Восточной конференции и второе во всей лиге, набрав 105 очков после 75 проведенных матчей. У лидирующего «Виннипег Джетс» такое же количество игр и 106 очков.