Александр Овечкин высказался перед матчем «Вашингтона» с «Чикаго»

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своих ощущениях перед матчем с «Чикаго Блэкхоукс», в котором он может стать лучшим снайпером в истории НХЛ, побив рекорд легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки.

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«Сейчас весёлое время. Посмотрим, что будет дальше, но сейчас всё внимание на конкретном хоккейном матче», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона» в социальной сети X.

Матч «Вашингтона» и «Чикаго» пройдёт сегодня, 5 апреля. Начало запланировано на 2:00 мск. Чтобы побить рекорд Гретцки Овечкину нужно забросить ещё три шайбы, сейчас на счету российского форварда 892 гола.