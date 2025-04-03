Овечкин может в точности повторить график снайперского рекорда Гретцки

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин может в точности повторить достижение канадца Уэйна Гретцки по количеству игр, которые он затратил на установление своего снайперского рекорда. 3 марта "Вашингтон Кэпиталз" проиграл "Каролине Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:5. Овечкин забросил единственную шайбу своей команды — этот гол стал 892-м для него в регулярных сезонах. До рекорда Гретцки ему осталось два точных броска. На данный момент у Овечкина 892 гола в 1485 матчах. Если ему удастся отличиться в двух следующих играх, то у хоккеистов будут абсолютно одинаковые показатели: на то, чтобы забить 894 шайбы, у Гретцки ушло 1487 матчей. С точки зрения теории вероятностей, изначально это было почти невозможным событием: шанс такого совпадения – один на миллиарды. "Вашингтон" занимает первое место в Восточной конференции и второе во всей лиге, набрав 105 очков после 75 проведенных матчей. У лидирующего "Виннипег Джетс" такое же количество игр и 106 очков.