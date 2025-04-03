Панарина признали второй звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба лиги.

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В домашнем матче регулярного чемпионата против "Миннесоты" (5:4 ОТ) Панарин забросил шайбу и сделал две результативные передачи, одну из них россиянин отдал в овертайме.

Первой звездой стал американский нападающий "Каролины" Джексон Блейк, оформивший дубль в домашней игре с "Вашингтоном" (5:1). Третьей звездой признан американский голкипер "Сиэтла" Джоуи Даккор, отразивший все 25 бросков в гостевой встрече против "Ванкувера" (5:0).