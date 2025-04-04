Тренер Ларионов может покинуть «Торпедо» в ближайшее время

Игорь Ларионов может покинуть «Торпедо» в ближайшее время.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Ранее нижегородский клуб проиграл «Локомотиву» (0-4) в серии первого раунда Кубка Гагарина и вылетел из турнира.

Отмечается, что руководство «Торпедо» рассматривает вариант досрочного расторжения контракта с 64-летним специалистом.

Ларионов возглавляет команду с сезона-2022/23. Под его руководством «Торпедо» трижды выходило в плей-офф, пройдя первый круг в Кубке Гагарина-2023.