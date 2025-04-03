В Госдуме назвали важную награду, которую не сможет завоевать Овечкин

Журова: рекорд не компенсирует Овечкину отсутствие олимпийского золота

Газета.Ru

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что снайперский рекорд в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не сможет компенсировать российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину отсутствие олимпийского золота. Ее слова приводит РИА Новости.

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«Пока неясно, сможет ли он стать олимпийским чемпионом. Вопрос, допустят ли нашу сборную до Олимпиады в 2026 году, остается открытым. Время еще есть. Я все-таки надеюсь, что в 2026 году наша сборная сможет выступить в Италии и, конечно, там будет Александр Овечкин», — заявила Журова.

3 марта «Вашингтон Кэпиталз» проиграл »Каролине Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:5. Овечкин забросил единственную шайбу своей команды — этот гол стал 892-м для него в регулярных сезонах. До рекорда Гретцки ему осталось два точных броска.

В составе сборной России Овечкин принимал участие в трех Олимпиадах — в 2006, 2010 и 2014 году. Наивысшее достижение — четвертое место в 2006 году. Тогда россияне проиграли в полуфинале команде Финляндии со счетом 0:4, а в матче за третье место уступили чехам — 0:3.

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