«Металлург» отчитался о прибыли за прошлый финансовый год.

Выручка клуба за прошлый год составила 632,3 млн рублей (+183,9 млн). Рекламно-спортивная деятельность принесла команде 462,7 млн (+109,4 млн), розничная торговля – 101,5 млн (+45,3 млн), общепит – 28,3 млн (+15,3 млн), физкультурные мероприятия – 17,5 млн.

Прочие доходы «Металлурга» составили 66,1 млн (+57,2 млн), доходы о переходов игроков – 55,5 млн (+53,8 млн).

Себестоимость продаж (расходы) выросла на 172,2 млн – 612,1 млн. Коммерческие расходы выросли на 7,2 млн – 22,5 млн.

Управленческие расходы снизились на 0,02 млн – 14,8 млн, прочие расходы – на 9,2 млн – 35,1 млн.

Чистая прибыль магнитогорского клуба составила 34,6 млн (+53,4 млн).

Добровольные имущественные взносы и пожертвования (Средства от физических и юридических лиц (2,4 млрд), администрации г. Магнтитогорска (188,2 млн) составили 2,84 млрд (+281,8 млн).

Расходы на целевые мероприятия выросли на 1,06 млрд – 3,01 млрд.

Дебиторская задолженность – 367,2 млн (+115,4 млн). Кредиторская задолженность – 303,1 млн (-89,3 млн).