Овечкин высказался о поражении «Вашингтона» в матче с «Каролиной»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о поражении в матче с «Каролиной Харрикейнз» (1:5), в котором россиянин стал автором единственной шайбы столичной команды.

«Конечно, мы знали, что игра будет тяжёлой и пройдёт на высоких скоростях. Может быть, дело в том, что это была вторая игра за два дня. Во втором периоде мы поняли, что нам нужно делать, но, к сожалению, забили только один гол», – цитирует Овечкина пресс-служба клуба.

Напомним, до повторения рекорда Уэйна Гретцки по голам Овечкину осталось забросить всего две шайбы. Следующий матч «Вашингтон» проведёт с «Чикаго» в ночь на 5 апреля.