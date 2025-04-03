Сборная Финляндии по хоккею с мячом не выступит на ЧМ из‑за финансовых проблем

Сборная Финляндии по хоккею с мячом не выступит на мужском и женском чемпионатах мира из‑за финансовых проблем в Финской ассоциации хоккея с мячом, сообщается на сайте организации.

— Учитывая текущие финансовые условия и правила Международной федерации бенди (FIB), касающиеся чемпионатов мира, правления ассоциации приняло решение, что Финляндия не сможет участвовать в чемпионатах мира среди мужчин и женщин. Конечно, вопрос будет рассматриваться, принимая во внимание изменение ситуации, но таковы текущие экономические реалии, и международная федерация знает о нашем положении. Там тоже обеспокоены судьбой сборной Финляндии, а заодно и всего международного хоккея с мячом, — говорится в сообщении.

На чемпионате мира‑2025 среди мужских команд, который прошел в конце марта в шведском Лидчепинге, сборная Финляндии завоевала серебро, в финале уступив команде Швеции — 3:5.