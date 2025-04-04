СКА сократил отставание в серии плей-офф КХЛ с московским "Динамо"

Петербургский СКА в гостях со счетом 4:3 в овертайме обыграл московское "Динамо" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Сергей Плотников (2-я минута), Иван Демидов (29), Александр Никишин (53) и Сергей Сапего (72). У "Динамо" отличились Артем Михеев (5), Джордан Уил (46) и Артем Ильенко (58).

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Динамо". Шестой матч пройдет 6 марта в Санкт-Петербурге. По итогам регулярного чемпионата "Динамо" заняло второе место в Западной конференции, СКА - седьмое. В прошлом сезоне обе команды дошли до второго раунда плей-офф. "Динамо" со счетом 0-4 уступило в серии "Трактору", СКА со счетом 1-4 проиграл екатеринбургскому "Автомобилисту".