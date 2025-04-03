Вайсфельд объяснил, почему был отменен гол СКА в овертайме матча с «Динамо»

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд оценил эпизод с незасчитанным голом СКА в ворота московского «Динамо» во втором овертайме четвёртого матча серии. Департамент судейства КХЛ объяснил, что гол не был засчитан из-за блокировки вратаря со стороны нападающего СКА Михаила Воробьёва.

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