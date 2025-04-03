Вайсфельд объяснил, почему был отменен гол СКА в овертайме матча с «Динамо»

Вайсфельд объяснил, почему был отменён гол СКА в овертайме матча серии плей-офф с «Динамо»
Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд оценил эпизод с незасчитанным голом СКА в ворота московского «Динамо» во втором овертайме четвёртого матча серии. Департамент судейства КХЛ объяснил, что гол не был засчитан из-за блокировки вратаря со стороны нападающего СКА Михаила Воробьёва.
«Аргументы принятого судейским комитетом решения мне понятны: у Воробьёва был контакт с Моторыгиным, поэтому арбитры отменили взятие ворот. Но мне в целом не нравится, что судьи не принимают решение сами и не берут на себя ответственность. В овертайме по регламенту все голы просматриваются в «военной комнате», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.