Вратарь «Каролины» Андерсен: вы не играли в НХЛ, если вам не забивал Овечкин

Вратарь «Каролины Харрикейнз» Фредерик Андерсен прокомментировал очередной гол капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в его ворота. Россиянин отметился заброшенной шайбой в матче с «ураганами» в формате «5 на 3» из своего «офиса» (1:5).

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