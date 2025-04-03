В «Салавате Юлаеве» прокомментировали слухи, что Ливо может стать депутатом

Пресс-служба «Салавата Юлаева» опровергла слухи, что нападающий уфимской команды Джош Ливо якобы может стать депутатом в России после окончания контракта с клубом.

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«Распространяемая ложная информация о нападающем «Салавата Юлаева» Джоше Ливо – очередная напрасная попытка повлиять на настроение лидера команды в период игр плей-офф. Так к этому относятся сам игрок и руководство команды», — сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина Ливо сыграл четыре матча, в которых отдал восемь результативных передач. В серии плей-офф «Салават Юлаев» — «Сибирь» счёт равный — 2-2.