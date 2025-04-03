"Металлург" сократил отставание в серии плей-офф КХЛ с "Авангардом"

Магнитогорский "Металлург" дома со счетом 3:1 обыграл омский "Авангард" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске в присутствии 7 500 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Егор Коробкин (14-я и 60-я минуты), Андрей Козлов (19). У "Авангарда" отличился Рид Буше (25).

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Авангарда". Шестой матч пройдет 5 апреля в Омске. По итогам регулярного чемпионата "Металлург" занял третье место в Восточной конференции, "Авангард" стал шестым.

"Металлург" является действующим победителем Кубка Гагарина. "Авангард" в прошлом сезоне дошел до второго раунда плей-офф, со счетом 3-4 в серии уступив будущему финалисту ярославскому "Локомотиву".