Игрок «Вашингтона» рассказал о жене Овечкина, приготовившей борщ для команды

Канадский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Пьер-Люк Дюбуа рассказал об отношении к русской кухне. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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Игрок отметил, что у него большой опыт по этой части, а однажды его угощал борщом капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин.

«Его жена сделала борщ на всю команду, который Ови притащил сюда, в раздевалку. И он был по-настоящему хорош», — отметил Дюбуа.

Хоккеист добавил, что в Нью-Йорке несколько раз посещал хороший ресторан русской кухни.

«Раньше, как мне рассказывали, такой же был и в Вашингтоне, но, к сожалению, к моменту моего приезда в "Кэпиталс" закрылся», — заявил канадец.

Ранее канадский хоккеист московского «Динамо» Максим Комтуа рассказал о том, что заказывает в ресторанах в России. Комтуа признался, что очень любит борщ.