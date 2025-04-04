Экс-тренер «Нефтехимика» готов возглавить «Амур»

Бывший главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев заявил о готовности возглавить хабаровский «Амур».

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– В поиске тренера «Амур». Вас не испугают перелёты через всю страну?

– Неважно, где ты работаешь, важно то, как ты работаешь. Я не считаю, что это какая-то большая проблема, которая мешает достигать цели. Перелёты не стали бы причиной для отказа. Нужно смотреть на игру, на атмосферу в команде.

– «Амур» ставит перед собой цель стать топ-клубом. Это реально? Эксперты считают, что предел для команд с Дальнего Востока – второй раунд, поскольку ближе к апрелю игроки выдыхаются.

– Мне, наоборот, было бы интересно доказать обратное. Сильный вызов, – сказал Леонтьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.