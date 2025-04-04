Беттмэн высказался об Овечкине и рекорде Гретцки

Беттмэн об Овечкине и рекорде Гретцки: «Скоро произойдет нечто особенное – не нужно быть спортивным болельщиком, чтобы это понять. Мы будем на месте, когда случится магия»
Гэри Беттмэн рассчитывает, что Александр Овечкин скоро побьет рекорд НХЛ по голам.
Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по шайбам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (892), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Самое замечательное в спорте – то, что удивительные вещи могут быть достигнуты. Овечкин сделал удивительную карьеру, а теперь находится на грани побития рекорда, который никто никогда не считал возможным. Не нужно быть хоккейным или спортивным болельщиком, чтобы понять, что скоро произойдет нечто особенное. Хотим быть уверены, что будем на месте, когда случится магия. Этот момент должен получить то внимание и уважение, которого он заслуживает. Кубок Стэнли – это самый великолепный трофей, как и его презентация. Мы хотим оказать такое же уважение», – сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.