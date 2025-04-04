Беттмэн высказался об Овечкине и рекорде Гретцки

Гэри Беттмэн рассчитывает, что Александр Овечкин скоро побьет рекорд НХЛ по голам.

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Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по шайбам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (892), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).