Сафронов прокомментировал разгром ЦСКА от «Динамо»

Экс-защитник СКА Кирилл Сафронов прокомментировал разгромное поражение ЦСКА в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ от минского «Динамо» со счётом 0:7.

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«Я не сторонник громких заявлений. Результат покажет выигранная серия и все на этот счёт высказались», – приводит слова Сафронова Vprognoze.

Он также упомянул слова наставника ЦСКА, который заявил, что промежуточный результат может быть любым, а окончательные итоги следует подводить только после завершения серии.

Счёт в серии «Динамо» - ЦСКА составляет 3:1 в пользу минского клуба. Шестая игра между командами запланирована на 5 апреля в Москве, а её старт — в 17:00 по столичному времени.