Дементьев высказался о высокой результативности Овечкина

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев высказался об отличной результативности российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

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— Несмотря на то что «Вашингтон» немного подсел, Овечкин стабилен: набирает очки, забивает. С чем связана такая результативность и эффективность?

— Здесь можно порадоваться. За столько проведённых лет Овечкин закалился, поэтому его производительность ни капли не удивляет, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

В текущем сезоне на счету российского форварда 39 заброшенных шайб и 27 результативных передач в 59 матчах. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1485 матчах, забив 892 гола и выполнив 724 результативных паса.