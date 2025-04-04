Алексей Сопин назначен генеральным менеджером «Авангарда»

Генеральным менеджером «Авангарда» назначен Алексей Сопин, сообщает пресс-служба омского клуба.

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В 2018 году Сопин завершил карьеру хоккеиста и стал менеджером: был заместителем директора, а затем и директором академии московского «Динамо». Вскоре, в 2021 году, Сопин перешёл в главную команду, где отвечал за развитие в качестве спортивного директора и генерального менеджера. «Динамо» Сопин покинул в середине февраля 2025 года.