Кросби вышел на чистое 10-е место в истории НХЛ по числу первых передач

Капитан «Питтсубрг Пингвинз» Сидни Кросби выступил первым ассистентом при шайбе Рикарда Ракелля в большинстве в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» (4:5 ОТ) и вышел на 10-е место в истории НХЛ по числу первых ассистов (651).

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Таким образом канадец обогнал Стива Айзермана, на счету которого 650 первых передач. Также в топ-10 входят Уэйн Гретцки (1324), Рон Фрэнсис (797), Марк Мессье (751), Горди Хоу (746), Яромир Ягр (684), Джо Торнтон (683), Адам Оутс (664), Марсель Дионн (662) и Марио Лемье (654).

По общему числу передач Кросби также идет на 10-м месте в истории. На девятом находится Айзерман (1063 в 1514 играх).