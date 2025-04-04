«Трактор» отыгрался с 0:4 и вырвал победу у «Адмирала» в овертайме

Челябинский "Трактор" в овертайме со счетом 5:4 обыграл владивостокский "Адмирал" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске в присутствии 7 500 зрителей.

По ходу третьего периода "Трактор" отыгрался со счета 0:4. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Григорий Дронов (48-я минута), Андрей Светлаков (49), Максим Шабанов (52), Стивен Кэмпфер (59) и Семен Дер-Аргучинцев (62). У проигравших шайбы забросили Вячеслав Основин (6, 16), Даниил Гутик (8) и Павел Шэн (32).

Встречу из-за повреждения пропустил нападающий "Адмирала" Никита Сошников, который в двух последних матчах серии набрал 5 очков (3 гола + 2 результативные передачи). Сошников проводит первый сезон в "Адмирале", с 2022 по 2024 год он выступал за "Трактор".

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Трактора". Челябинская команда впервые повела в серии против "Адмирала". Следующая встреча между командами пройдет 6 апреля во Владивостоке.

По итогам регулярного чемпионата "Трактор" стал победителем Восточной конференции, "Адмирал" занял восьмое место. В прошлом сезоне челябинский клуб дошел до полуфинала Кубка Гагарина, "Адмирал" не сумел пробиться в плей-офф.