Хет‑трик Ремпала принес «Салавату Юлаеву» победу над «Сибирью» в пятом матче серии плей‑офф КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл новосибирскую «Сибирь» в пятом матче серии первого раунда плей‑офф Фонбет чемпионата КХЛ.

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Встреча в Уфе завершилась со счетом 5:2 (1:1, 1:0, 3:1). В составе «Салавата Юлаева» хет‑трик оформил Шелдон Ремпал, по шайбе забросили Денис Ян и Джошуа Ливо, также сделавший ассистентский дубль. У «Сибири» отличились Энди Андреофф и Тэйлор Бек.

Счет в серии до четырех побед — 3–2 в пользу «Салавата». Шестой матч пройдет в воскресенье в Новосибирске.