Ротенберг ответил на вопрос о возможной отставке с поста главного тренера СКА

Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг, отвечая на вопрос о возможности отставки, заявил, что он знает, как команда может выиграть Кубок Гагарина.

СКА в шестом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (НХЛ) уступил дома московскому "Динамо" со счетом 2:5 и и впервые с 2010 года завершил путь к Кубку Гагарина на этой стадии.

"У нас есть совет директоров, но я всегда готов работать, я люблю хоккей, - сказал Ротенберг журналистам. - Я вижу, как мы победим и знаю, как мы победим. Мы вместе можем выиграть не один Кубок Гагарина. Нам надо пообщаться с руководством. Мы максимально хотим сохранить нашу команду. Я на 100% уверен, что эти наши ребята привезут Кубок Гагарина в Санкт-Петербург и мы вместе будем праздновать".

Ротенбергу 43 года, он возглавляет клуб с января 2022 года. Под его руководством СКА становился победителем Кубка континента, дважды выходил в финал Западной конференции, в сезоне-2023/24 команда вылетела во втором раунде плей-офф КХЛ.