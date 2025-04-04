«Торпедо» достигло договоренности о расторжении контракта с главным тренером Ларионовым

Нижегородское «Торпедо» сообщило, что достигло договорённости о расторжении контракта с главным тренером Игорем Ларионовым.

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«Торпедо» в среду в домашнем матче уступило ярославцам в четвертой игре серии первого раунда плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 1:2 и выбыло из борьбы за Кубок Гагарина. Счет в серии — 4–0 в пользу ярославцев.

— Игорь Николаевич внёс значительный вклад в развитие хоккейного клуба «Торпедо», и мы искренне благодарим его за проделанную работу. Под его руководством команда сохранила и укрепила выбранный курс на атакующий стиль игры, свободу мышления на льду и доверие к молодым хоккеистам.

Решение о прекращении сотрудничества было взвешенным и непростым, оно было обоюдным. Мы с глубоким уважением относимся к тому пути, который команда прошла вместе с Игорем Ларионовым, и высоко ценим всё, что было сделано за эти годы. В то же время, по итогам завершившегося сезона нам не удалось достичь поставленных спортивных целей, и это стало поводом для принятия совместного решения. «Торпедо» готовится к переезду на новую арену и продолжит движение вперёд, сохраняя свою приверженность атакующему стилю и высоким результатам, — сказал генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов.

Ларионову 64 года, он возглавлял «Торпедо» с сезона‑2022/23. Под его руководством команда три раза выходила в плей‑офф КХЛ, в 2023 году дошла до второго раунда Кубка Гагарина. Ларионов в составе сборной СССР дважды становился олимпийским чемпионом, четыре раза выигрывал золотые медали чемпионатов мира, на клубном уровне трижды выигрывал Кубок Стэнли.