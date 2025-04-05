Овечкин побил уникальный рекорд НХЛ

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин стал автором еще одного рекорда.

В матче против "Чикаго" россиянин забросил свою 40-ю шайбу в нынешнем сезоне.

Тем самым он превзошел достижение легендарного Горди Хоу, который был автором наибольшего числа голов за сезон для игроков в возрасте 39-ти лет. У него было 39 голов в сезоне-1967/1968.

Для Овечкина эта шайба стала 40-й в нынешнем регулярном чемпионате и 893-й в карьере.

Он всего в одной шайбе от повторения достижения Уэйна Гретцки и в двух - от нового рекорда НХЛ.