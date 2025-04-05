Овечкина облили пивом в раздевалке «Вашингтона» после рекордной шайбы

Российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после матча регулярного чемпионата против «Чикаго Блэкхоукс» окатили пивным душем. Об этом сообщила пресс-служба «столичных», опубликовав соответствующее видео из раздевалки.

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39-летний форвард после матча зашел в раздевалку последним, где его поджидали партнеры по клубу, после чего синхронно забрызгали Овечкина пенным напитком.

«Это лучший душ в моей жизни!» — сказал Овечкин, после чего попросил полотенце.

«Вашингтон» на своем льду одержал победу над «Чикаго» со счетом 5:3, в этой встрече Овечкин оформил дубль, благодаря которому сравнялся по числу заброшенных шайб (894) с Уэйном Гретцки. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Забросить историческую рекордную шайбу и стать лучшим снайпером всех времен он может уже в воскресенье, 6 апреля, когда «Кэпс» примут дома «Айлендерс». Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее Александр Овечкин рассказал, как хочет забить 895-й гол в НХЛ.