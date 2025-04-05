Овечкин раскрыл неизвестную деталь в матче с рекордной шайбой

Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что не хочет забрасывать рекордную шайбу в пустые ворота.

В ночь на субботу "Вашингтон" дома обыграл "Чикаго Блэкхокс" со счетом 5:3 в матче регулярного сезона НХЛ. Овечкин оформил дубль и достиг отметки в 894 шайбы, заброшенных за карьеру в чемпионатах НХЛ, тем самым повторив рекорд канадца Уэйна Гретцки.

Между тем, у него также «были хорошие шансы на последних минутах».

«Строум отдал мне хороший пас, - рассказал Овечкин на пресс-конференции. - Но до этого я сказал Карбери: не хочу забрасывать в пустые ворота». "Давайте подождем", - сказал россиянин.

Гретцки лично поздравил Овечкина с повторением рекорда в НХЛ

"Вашингтону" осталось провести шесть матчей. Уже 6 апреля "Кэпиталз" сыграют на выезде с "Нью-Йорк Айлендерс". Игра начнется в 19:30 по московскому времени.