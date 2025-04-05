Фетисов обратился к маме Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов обратился к маме российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Татьяне Николаевне после повторения капитаном столичного клуба рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

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