«Всего один удар». Сборная России по футболу — о повторении Овечкиным рекорда Гретцки

Национальная команда России по футболу отреагировала на повторение российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Всего один точный удар до абсолютного рекорда. Верим и ждём, Ови!» — написано в телеграм-канале сборной России по футболу.

Александр Овечкин повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки, забросив свои 893-ю и 894-ю шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ в домашнем матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3).

В воскресенье, 6 апреля, «Вашингтон» сыграет с «Айлендерс». Начало — в 19:30 мск. Игра пройдёт на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в Элмонте (США).