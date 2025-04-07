Стало известно, кому Овечкин посвятил свою рекордную 895-ю шайбу

Российский хоккеист и капитан американской команды «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин посвятил свою рекордную шайбу семье. Кадры интервью со спортсменом опубликовал телеканал РЕН.ТВ.

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Также хоккеист прокомментировал слухи вокруг возможных матчей КХЛ и НХЛ.

— Если бы все осуществилось, было бы круто, — считает он.

Помимо этого, спортсмен рассказал, что джерси, в которой он побил рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, в скором времени отправится в музей.

Журналисты также поинтересовались о планах капитана «Вашингтон Кэпиталс» на 1000-й гол, который может произойти уже совсем скоро.

— Дайте мне хоть отдохнуть, — ответил Овечкин.

Спортсмен все это время чувствовал поддержку Родины, он получал много сообщений от друзей и близких из России, передает телеканал.

Овечкин побил рекорд Гретцки 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Забитая шайба стала для него 895-й в карьере против 894-х голов Гретцки. Сразу после этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил российского хоккеиста с установлением нового рекорда.