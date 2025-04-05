Овечкин поблагодарил Россию

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после 894-го гола в регулярных чемпионатах поблагодарил соотечественников за поддержку. Его слова приводит РИА Новости.

© Газета.Ru

«Очень много эмоций. Я рад, что удалось сделать это перед нашими болельщиками, семьей, детьми, женой. Я знаю, что многие люди смотрели этот матч, что в России следят. Хочу передать привет России — спасибо большое, что болеете!» — заявил Овечкин.

«Вашингтон» на своем льду одержал победу над «Чикаго» со счетом 5:3, в этой встрече Овечкин оформил дубль, благодаря которому сравнялся по числу заброшенных шайб с Уэйном Гретцки. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После этой игры «Вашингтон» набрал 107 очков и закрепился на второй строчке в сводной таблице НХЛ. Забросить историческую рекордную шайбу и стать лучшим снайпером всех времен он может уже в воскресенье, 6 апреля, когда «Кэпс» примут дома «Айлендерс». Матч начнется в 19:30 по московскому времени.