Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отпраздновал свой рекорд по голам в НХЛ вместе со своей семьёй и командой в одном из ресторанов Вашингтона. Как только россиянин зашёл в заведение, ему сразу же вручили две бутылки пива.

Напомним, во вчерашнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги. Овечкин обошёл легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.

В текущем сезоне на счету Овечкина 61 матч, в которых россиянин набрал 69 очков — забросил 42 шайбы и отдал 27 результативных передач. До окончания регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести пять игр.