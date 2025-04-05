Овечкина назвали любимцем американцев

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы России Ирина Роднина отреагировала на рекордную заброшенную шайбу Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), назвав его любимцем американцев, передает «РБ Спорт».

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«За этим событием наблюдает весь мир. В Америке фигура Овечкина уже давно не просто на одном уровне с Гретцки, но и выше. Саша — главный любимец американской хоккейной публики», — сказала Роднина.

«Вашингтон» на своем льду одержал победу над «Чикаго» со счетом 5:3, в этой встрече Овечкин оформил дубль, благодаря которому сравнялся по числу заброшенных шайб с Уэйном Гретцки (894).

После этой игры «Вашингтон» набрал 107 очков и закрепился на второй строчке в сводной таблице НХЛ. Забросить историческую рекордную шайбу и стать лучшим снайпером всех времен он может уже в воскресенье, 6 апреля, когда хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» примут дома «Нью-Йорк Айлендерс». Матч начнется в 19:30 по московскому времени.